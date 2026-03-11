Drammatico incidente in via Roma all’altezza di via Mariano Stabile. A scontrarsi due auto, una Volkswagen Polo guidata da un quarantenne (S. B.) e una Fiat Panda che si è ribaltata finendo sul marciapiede. Ad avere la peggio il conducente di quest’ultima, un uomo di 36 anni (A. R.) soccorso dal 118 e portato al Civico.

Sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che, oltre ad ascoltare i testimoni, hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini riprese dalle telecamere.

Il 36enne, affidato alle cure dei medici, è stato sottoposto ad alcuni accertamenti che hanno evidenziato una serie di traumi. Dopo qualche ora di osservazione è stata esclusa la riserva sulla vita.