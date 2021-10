E’ di un ferito il bilancio di un incidente in viale Regione Siciliana. Una Fiat Panda si è cappottata e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberare l’automobilista rimasto incastrato e affidarlo ai sanitari del 118.

L’automobilista ferito è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia.

Il traffico nella zona è andato in tilt anche perché già appesantito dai lavori infiniti sulla circonvallazione. Lunghissime code hanno paralizzato le auto che ancora sono in colonna in attesa che si completi l’iter dei rilievi della polizia municipale e si rimuova la vettura.