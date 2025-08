Incidente sul lavoro in Piemonte

Un giovane operaio di 21 anni, Pashtrik Krasniqi, ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro a Villadossola, folgorato su una piattaforma elevatrice. Le autorità indagano sulle cause e sulle misure di sicurezza del cantiere.

Nel pomeriggio di ieri, sabato 2 agosto, a Villadossola, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola, Pashtrik Krasniqi, un operaio di 21 anni di origini kosovare, ha perso la vita folgorato mentre lavorava su una piattaforma elevatrice a circa sei metri d’altezza in piazza della Repubblica. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:30. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava smontando un ponteggio al termine di un intervento di ristrutturazione su un condominio, quando ha accidentalmente sfiorato un cavo elettrico Enel, subendo una scarica fatale.

Dettagli dell’incidente

Pashtrik Krasniqi era impegnato nello smantellamento di un ponteggio utilizzato per lavori di rifacimento del tetto e della facciata di un condominio in piazza della Repubblica. I lavori, iniziati il 16 giugno, si erano conclusi in anticipo rispetto alla data prevista del 18 agosto. Il cantiere era in fase di smobilitazione, con almeno tre o quattro operai presenti al momento dell’incidente, nessuno dei quali è rimasto coinvolto. Secondo il sindaco di Villadossola, Bruno Toscani, il giovane avrebbe sfiorato, forse con un polpaccio, un cavo elettrico che alimentava lo stabile, non direttamente collegato alle attività del cantiere. L’ipotesi al vaglio è che il cavo fosse scoperto o danneggiato, causando una scarica mortale.

Intervento immediato dei soccorsi

L’allarme è stato lanciato immediatamente dai colleghi di Krasniqi, che hanno assistito alla tragedia. I sanitari del 118, supportati dai Volontari del Soccorso di Villadossola, sono intervenuti con tempestività, tentando a lungo di rianimare il giovane con manovre di rianimazione cardiopolmonare. Nonostante gli sforzi prolungati, Pashtrik Krasniqi è stato dichiarato morto sul posto. La gravità dell’incidente, aggravata dall’altezza e dall’energia elettrica coinvolta, ha reso vani i tentativi di salvataggio. Sul luogo sono accorsi anche i vigili del fuoco, che hanno collaborato alla messa in sicurezza dell’area per evitare ulteriori rischi.

Indagini in corso

Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Domodossola e gli ispettori dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell’Asl Verbano-Cusio-Ossola. Gli ispettori stanno analizzando le condizioni di sicurezza del cantiere, la formazione degli operai e le misure di prevenzione adottate dall’azienda responsabile, la BS Coperture di Gravellona Toce. I tecnici di Enel hanno effettuato rilievi sul cavo elettrico coinvolto, per verificare se fosse adeguatamente isolato o se presentasse anomalie. Le indagini si concentrano su tre aspetti principali: un’eventuale disattenzione del lavoratore, un possibile guasto tecnico del cavo o negligenze nelle procedure di sicurezza.