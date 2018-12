I rilievi dei carabinieri

Incidente mortale in via Alliata a Casteldaccia in provincia di Palermo. Nello scontro tra una Citroen C3 condotta da una donna di 31 anni e uno scooter Suzuki Burgman 400 è morto Massimo Buttitta, 39 anni di Casteldaccia.

L’uomo sposato e pasticcere è morto sul colpo. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.

Il dolore della moglie e degli amici per la terribile notizia arrivata in tarda notte.