Incidente mortale la scorsa notte in via Mattei a Palermo. Giovanni Pollicino 62 anni residente a Carini è morto al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

La sua auto una Mercedes decappottabile è finita fuori strada nella strada di Mondello. La vettura si è ribaltata e Pollicino è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

L’automobilista è stato riconosciuto in ospedale dal fratello e dalla compagna. Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica.

Incidente mortale ad Altofonte, la vittima un 19enne, il sindaco, ‘Sconvolti’

Pochi giorni fa, un giovane ha perso la vita in un incidente stradale ad Altofonte. Si chiamava Alberto Lo Presti ed aveva 19 anni, il ragazzo a bordo di una Honda Sh. Secondo le prime valutazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Pare che il giovane abbia impattato con violenza su un camion fermo della nettezza urbana. Ma saranno le indagini a chiarire tutto.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele all’altezza dell’ex distributore di benzina ormai dismesso. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo mezzo in direzione del paese. L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Immediato anche l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale.

La vittima dell’incidente è Alberto Lo Presti, di Altofonte. “Siamo profondamente sconvolti dalla prematura perdita di Alberto – dice il sindaco Angela De Luca -, ragazzo solare, vivace e pieno di vita. Tutta la nostra comunità fa sentire la propria vicinanza alla famiglia, alla quale porgo le mie personali condoglianze”.

L’incidente sulla Palermo-Agrigento

Un grave incidente stradale nei giorni precedenti sulla Palermo-Agrigento, nei pressi di Villabate ha richiesto l’intervento in elisoccorso per trasportare il ferito più grave all’ospedale Civico di Palermo Un’autovettura e un mezzo pesante si sono scontrati frontalmente e, nell’impatto, l’automobilista è rimasto ferito in modo grave.

