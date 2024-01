Immediati i soccorsi, per lui non c’è stato niente da fare

Incidente mortale ad Altofonte. Un giovane, A. L.P di 19 anni, a bordo di un Honda Sh ha perso il controllo dello scooter e si è scontrato con un mezzo della nettezza urbana. L’impatto con il suolo è stato fatale. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118. Ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Immediato anche l’intervento dei carabinieri e della polizia municipale. L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele all’altezza dell’ex distributore di benzina ormai dismesso. Il ragazzo viaggiava a bordo del suo mezzo in direzione del paese. Da chiarire le dinamiche. Secondo le prime valutazioni si tratterebbe di un incidente autonomo. Pare che il giovane abbia impattato con violenza su un camion fermo della nettezza urbana. Ma saranno le indagini a chiarire tutto. La polizia municipale, intanto, ha chiuso la strada in entrambi i sensi di marcia. Grandi le ripercussioni sul traffico, visto che si tratta della strada principale del paese. Anche i pullman e i mezzi pesanti saranno deviati.

Incidente mortale a Termini Imerese, la vittima un 39 enne

Pochi giorni fa, si è verificato un incidente mortale nell’area industriale di Termini Imerese. Un uomo alla guida di un ciclomotore ha perso la vita. Era insieme ad un gruppo di motociclisti. La vittima è Massimiliano Arduo un palermitano di 39 anni. Lascia moglie e tre figli. La salma è stata restituita ai familiari.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dagli agenti della Polizia Municipale che hanno avviato le indagini e stanno effettuando i primi rilievi e gli agenti del commissariato di polizia di Termini Imerese.

Fatale l’impatto del centauro sull’asfalto. Sembrerebbe che l’uomo, prima di imboccare la curva del lungo tratto rettilineo, abbia perso il controllo del motociclo nei pressi della centrale termo elettrica. L’uomo si trovava insieme ad altri centauri per un raduno amatoriale di Tmax.