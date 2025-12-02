E’ un ex poliziotto la vittima dell’ultimo incidente stradale sulle strade del Palermitano. Ieri un uomo di 74 anni è morto a causa di un incidente stradale lungo la circonvallazione di Monreale.

La vittima, Michele Logiurato, avrebbe perso il controllo della sua Fiat 500X, che poi si è ribaltata dopo essersi schiantata contro un’auto parcheggiata. Sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

I carabinieri della Compagnia di Monreale hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non è escluso che la vittima, residente a Palermo ma nata a Marsico Nuovo, in provincia di Potenza, abbia avuto un malore mentre era alla guida dell’auto. La circonvallazione è rimasta a lungo bloccata in entrambe le direzioni.

Logiurato, ex poliziotto in pensione, il 2 giugno 2000, con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, era stato nominato cavaliere della Repubblica.