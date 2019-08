Intervento della polizia municipale e 118

Gravissimo incidente a Montepellegrino in via Pietro Bonanno nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia. Due giovani a bordo di una moto sono finiti contro un guard rail.

Uno di loro è morto, un altro è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Il giovane morto ha 18 anni ed è di Monreale. L’altro giovane è di 19 anni.

Erano insieme ad una comitiva di giovani quando per cause in corso di accertamento sono finiti contro il guard rail. Non c’è stato nulla da fare per il 18 enne.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e constatato la morte del giovane. Medici e infermieri hanno dovuto soccorrere anche i familiari dei giovani colti da malore non appena arrivati sul luogo dell’incidente.

I rilievi sono condotti dalla polizia municipale.