Le ultime due vittime di questo terribile mese di agosto

Scene strazianti ieri nella zona dello scontro davanti alla palazzina cinese. Le famiglia hanno raggiunto il luogo dove si è consumata la tragedia. Tantissimo dolore tra i familiari che hanno visto sull’asfalto i corpi dei due ragazzi morti.

Due giovani vittime in via Duca degli Abruzzi, poco dopo la Palazzina Cinese in direzione di Mondello.

Due ragazzi sono morti in uno scontro tra moto che in pochi istanti ha trasformato una serata d’estate, in dramma, lasciando un terzo giovane a lottare tra la vita e la morte.

Le vittime sono Gabriel Aliberti, 17 anni, residente a Brancaccio, e Alessandro Lopriore, 21 anni, che abitava in via Trabucco. Entrambi erano su due Honda Sh: con Lopriore viaggiava come passeggero Massimo C., 16 anni, trasportato d’urgenza al pronto soccorso di Villa Sofia.

È in condizioni gravissime: ha riportato un trauma cranico, fratture multiple alle costole e al torace. I medici hanno dovuto drenare il sangue che si era riversato nei polmoni: ora è in prognosi riservata al trauma center dell’ospedale. Saranno decisive le prossime 24 ore per capire se ce la farà ma la situazione è molto delicata.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter guidato da Aliberti procedeva verso Pallavicino quando si è scontrato con quello di Lopriore che portava dietro il sedicenne. Probabilmente i due stavano tentando di superare sulla sinistra una Bmw Gt, nonostante la presenza della doppia striscia continua, ma si sono trovati improvvisamente davanti l’altra moto.

L’impatto è stato devastante, non ha lasciato scampo ai due giovani che sono morti sul colpo. Tra le possibili cause ci sarebbero l’alta velocità e la disattenzione di un sorpasso azzardato: saranno i rilievi a chiarire le cause del frontale.

“Abbiamo sentito solo un botto, come una bomba”, hanno raccontato il conducente dell’auto di grossa cilindrata e la moglie, ancora sotto choc. La coppia, che stava andando a una cena con amici, è stata ascoltata dai carabinieri subito dopo lo scontro mortale. La loro Bmw, come atto dovuto, è stata sequestrata per gli accertamenti tecnici.

“Stavamo chiacchierando e camminando piano, non abbiamo visto niente, poi dallo specchietto retrovisore ci siamo accorti delle moto distrutte sull’asfalto. Ci siamo fermati subito per dare i primi soccorsi e per chiamare aiuto”, hanno aggiunto, ancora provati. La scena, poco dopo lo schianto, è stata impressionante: le due moto completamente distrutte al centro della carreggiata, ridotte a un groviglio di ferri contorti e plastiche spezzate; il bauletto di una delle due Sh staccato e finito a diversi metri di distanza; i caschi raccolti e messi in fila accanto alla fettuccia che delimitava l’area con i lampeggianti delle ambulanze e delle pattuglie a illuminare la strada.

Poi lo strazio. Parenti e amici hanno raggiunto la strada correndo e urlando i nomi dei ragazzi, qualcuno si è accasciato a terra sconvolto. Le grida di dolore si sono mischiate alla disperazione, un familiare delle vittime ha avuto un malore ed è stato subito assistito dai sanitari. Lo zio di Gabriel, con le lacrime agli occhi, raccontava che il nipote «stava andando a una festa a Pallavicino, non si può morire così. Lo aspettava la sua ragazza». Il diciassettenne si stava recando al party organizzato dalla fidanzata, gli amici lo aspettavano. Tutti gli invitati si sono precipitati sul luogo dell’incidente.

Il dolore di Confcommercio

Confcommercio Palermo si unisce al dolore per la prematura scomparsa di Alessandro Lopriore, il giovane di 21 anni deceduto nell’incidente avvenuto nella giornata di ieri in via Duca degli Abruzzi a pochi passi dalla Palazzina Cinese.

“Da un anno – si legge in un post social – collaborava con la nostra organizzazione, distinguendosi nonostante la giovane età per l’entusiasmo, la dedizione e la straordinaria abnegazione con cui affrontava ogni impegno. La sua passione, la voglia di imparare e la disponibilità verso tutti hanno lasciato un segno profondo nella nostra comunità”.

“Alla famiglia e ai suoi cari esprimiamo il nostro più sentito cordoglio e la vicinanza di tutto il sistema associativo“, conclude il post social dedicato ad Alessandro Lopriore.