I rilievi dei carabinieri

Drammatico incidente stradale a Partinico in via Mirto nei pressi del bivio sulla strada statale 186. Per cause corso accertamento, autovettura Renault Clio condotta da Mario La Corte, nato Monreale 44 anni, finiva violentemente contro il guard rail.

Nell’impatto è morto il padre Umberto La Corte 84 anni.

Nell’autovettura, inoltre, vi era altra passeggera Rosaria La Corte, 55 anni, sorella del conducente, illesa.Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico.

E’ intervenuto anche il medico legale.