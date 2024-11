Sarà proclamato il lutto cittadino a Campofelice di Roccella nel giorno del funerale del piccolo Gioele Tempra, il bimbo di 8 anni morto ieri sera nell’incidente sull’autostrada Palermo Catania. “La comunità di Campofelice, già fortemente provata per la prematura scomparsa di Martina, perde un’altra meravigliosa piccola creatura – dice il sindaco Giuseppe Di Maggio. Il dolore è immenso. Il sindaco, l’amministrazione comunale e tutta la comunità si stringono ai familiari del piccolo. Nel giorno dei funerali del piccolo Gioele sarà proclamato il lutto cittadino”. Il padre del bimbo, insieme ad altri due automobilisti, è rimasto anche ferito nell’incidente. Il bimbo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Termini dai sanitari del 118, è deceduto poco dopo.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri sull’autostrada A19, in direzione Catania, nei pressi dell’agglomerato industriale di Termini Imerese. Due veicoli, una Peugeot 206 e una Ford Kuga, si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale. L’impatto, di una violenza devastante, ha provocato il ribaltamento della Peugeot 206, a bordo della quale viaggiavano Gioele e suo padre.

Il dolore di una famiglia e di una comunità

Per il piccolo Gioele, le ferite riportate si sono rivelate fatali. Il padre è stato soccorso e trasportato in ospedale, insieme alle altre persone coinvolte nell’incidente. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Termini Imerese, gli operatori dell’Anas e il personale medico del 118. L’autostrada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso.

Un altro angelo volato via troppo presto

La scomparsa di Gioele segue di poco un’altra tragedia che ha colpito la comunità di Campofelice di Roccella, lasciando i cittadini sgomenti e increduli di fronte a tanta sofferenza. Le parole di cordoglio del sindaco testimoniano la profonda commozione che pervade l’intero paese. “La Comunità di Campofelice, già fortemente provata, perde un’altra meravigliosa piccola creatura”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando l’immenso dolore che ha colpito nuovamente la comunità. Un dolore che si fa ancora più straziante pensando alla giovane età di Gioele, un bambino che aveva ancora tutta la vita davanti a sé, tragicamente interrotta da un destino crudele.

Like this: Like Loading...