A pochi passi da piazza Politeama

Incidente mortale questo pomeriggio in via Libertà dopo l’incrocio con piazza Croci, all’altezza di via Messina a Palermo.

Secondo le prime informazioni a disposizione un autobus avrebbe investito un pedone che è rimasto senza vita sull’asfalto.

La vittima è Giovanni Testaverde operaio di 50 anni. Sul posto, polizia, vigili del fuoco, vigili urbani ed i sanitari del 118.

Traffico in tilt nella zona.

La vittima sarebbe stata colpita dall’autobus mentre si stava attraversando. Ancora la dinamica è da chiarire. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno dovuto sollevare l’autobus per estrarre la vittima da sotto la vettura.

Nel luogo dell’incidente sono arrivate diverse auto di polizie e dei vigili urbani.