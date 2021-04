Giuseppe Asta, 58 anni, è morto sul colpo in un incidente stradale in via San Gaetano ad Alcamo, nella strada provinciale 55.

Asta era a bordo di uno scooter e ha perso il controllo. Con le ruote, secondo una prima ricostruzione della polizia municipale di Alcamo, ha urtato un cordolo sul bordo della strada ed è finito sull’asfalto in modo violento.

L’impatto non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo. Ad essere intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno constatato la morte.