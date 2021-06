Ancora un drammatico incidente sulle strade siciliane. Una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita in uno contro frontale tra un autocarro ed un’autovettura avvenuto sulla Strada statale 417, al km 7, in territorio di Caltagirone (Catania).

E’ un tassista di Gela di 29 anni, Mirko Di Dio, la vittima dello scontro frontale avvenuto stamattina tra un autocarro ed un’autovettura avvenuto sulla Strada statale 417, al km 7, in territorio di Caltagirone (Catania).

L’uomo era alla guida della sua Mercedes e tornava a Gela da Catania. Sul posto è intervenuto anche elicottero del 118, ma il 29enne era già deceduto. Indaga la polizia stradale.

Strappato alla vita su una strada che conosceva molto bene, anche per l’attività che aveva svolto fino a qualche tempo fa. Il ventinovenne Mirko Di Dio, infatti, era molto conosciuto tra gli operatori dei servizi privati di trasporto Ncc. Sempre impegnato nel lavoro, amava la vita. La famiglia è stata raggiunta dalla notizia e il dramma è calato in pochi istanti.

Anche il padre di Mirko, Franco, ha portato avanti l’attività di tassista.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso per permettere l’esecuzione delle necessarie operazioni di sgombero dei veicoli e pulizia del piano viabile.

Il bilancio è pesantissimo: un morto e un ferito. Il traffico è stato chiuso in entrambe le direzioni. Per cause in corso di accertamento, si è verificato uno scontro frontale tra un’auto e un mezzo furgonato. A perdere la vita un giovane di 21 anni di Gela, che era alla guida della vettura.

Sul posto è presente personale delle Forze dell’Ordine e di Anas, oltre che del 118.

(in aggiornamento)