Incidente mortale tra via Daita e via Mazzini a Palermo. La vittima è un ciclista. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo senza successo.

Il ciclista era già in arresto.

Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale di Palermo.

Incidente mortale all’incrocio tra via Gaetano Daita e via Archimede a Palermo. A morire Giuseppe Gargano, 77 anni. L’anziano era in sella alla sua bicicletta quando avrebbe improvvisamente svoltato su via Daita in controsenso scontrandosi con un giovane in sella al suo motociclo.

L’uomo è morto sul colpo. Il motorino sarà sequestrato per le indagini. Sul posto è intervenuta la polizia stradale e gli agenti dell’infortunistica stradale della polizia municipale