Una donna di 50 anni Nadia Di Matteo è morta in un incidente sulla strada provinciale 34 tra Piana degli Albanesi e San Giuseppe Jato. La strada collega i due comuni fino all’innesto con la statale 624 Palermo-Sciacca.

Nel violento impatto ha perso la vita una palermitana, che viaggiava in sella a una moto ha perso il controllo del mezzo ed è finita fuori strada. La vittima lascia due figli. I rilievi sono condotti dai carabinieri.

La strada è rimasta bloccata in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi, i rilievi e le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area. Il provvedimento ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione nella zona, con gli automobilisti costretti a utilizzare percorsi alternativi. Le strade attorno ai paesi erano bloccate per la contemporanea corsa di auto ad Altofonte.

Auto contro un muro a Caltagirone, muore un ventiduenne

Un 22enne è morto la notte scorsa in un incidente stradale a Caltagirone. Il giovane era a bordo di una Mercedes Classe A che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un muro in via Croce del Vicario.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia del locale commissariato.