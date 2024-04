Incidente mortale a Palermo. In piazzetta delle Vittime uno scontro tra una moto e un furgoncino. La vittima una donna morta in ospedale. La vittima dell’incidente è Anna Maria La Gattuta di 59 anni. E’ stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata all’ospedale Civico, ma qui è morta. Il marito di 60 anni è stato portato in codice giallo al Policlinico.

La donna viaggiava in moto con il marito. Il loro scooter è stato investito da un furgone che ha preso in pieno il mezzo a due ruote.

E’ successo a due passi da palazzo Sclafani a due passi della squadra mobile. Il furgone avrebbe rotto i freni e ha investito marito e moglie a bordo dello scooter.

I due sono stati trasferiti in ospedale. La donna all’ospedale Civico e il marito al Policlinico. Per la donna non c’è stato nulla da fare.