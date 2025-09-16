Nuova vittima sulle strade del palermitano. Incidente mortale questa mattina all’alba fra un’auto e un trattore sulla strada statale 113 Partinico-Alcamo. A perdere la vita il conducente del trattore, un uomo di 62 anni Francesco Dioguardi.

La collisione è avvenuta all’altezza dello svincolo di Grisì. Il trattore si è ribaltato e il conducente è morto.

Sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, i carabinieri e gli agenti della polizia municipale. Sono stati quest’ultimi ad eseguire i rilievi.