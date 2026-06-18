Ancora un incidente mortale sulla Palermo Agrigento. Una donna di 54 anni Francesca Miceli è morta oggi pomeriggio in un incidente sulla Palermo-Agrigento. Il tragico impatto è avvenuto sulla carreggiata in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 238, vicino al bivio di Villafrati, ma in territorio di Bolognetta.

A scontrarsi frontalmente, per cause ancora da accertare, una Fiat Panda, all’interno della quale viaggiava la vittima, e un autocarro. Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e all’Anas, chiamati a gestire la viabilità, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, per estrarre il corpo della donna dalla vettura.

La strada è stata temporaneamente chiusa.