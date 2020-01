I rilievi della polizia stradale

Un morto e un ferito è il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 14 sull’autostrada A/29 direzione Trapani all’altezza dello svincolo per Fulgatore. al km 22,600.

La vittima è G.B. 63 anni di Trapani, in gravissime condizioni la moglie G.F. 76 anni, trasportata d’urgenza al Sant’Antonio Abate di Trapani.

I due viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris. Secondo una prima ricostruzione l’uomo alla guida della Toyota avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guardrail.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per estrarre la vittima dalle lamiere. Il traffico invece è al momento rallentato, ci sono anche agenti della polstrada e personale dell’Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile

A causa di un incidente, il traffico sull’autostrada A29dir “Alcamo-Trapani” è provvisoriamente bloccato in direzione Trapani.

Lo fa sapere l’Anas. Gli operai dell’Ente delle Strade sono in zona la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.