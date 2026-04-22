Un violento scontro si è verificato nel pomeriggio di ieri lungo viale Regione Siciliana, all’altezza del ponte Corleone, lasciando un motociclista in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto poco prima delle 17 nella carreggiata centrale in direzione Catania, proprio nel punto in cui la bretella laterale si ricongiunge con l’asse principale della circonvallazione.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli agenti dell’Infortunistica della Polizia Municipale, l’impatto ha coinvolto una Honda Hornet, condotta da un uomo di 47 anni (D. L. M.), e una Fiat 600, alla cui guida si trovava un 35enne (S. L.). Per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli, che procedevano nella stessa direzione, sono entrati in contatto con estrema violenza. L’urto ha sbalzato il centauro dalla sella, proiettandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto.

I soccorsi sono scattati immediatamente. I sanitari del 118, giunti sul posto, hanno prestato le prime cure al 47enne per poi trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico. Date le gravi ferite riportate, i medici ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di prima Rianimazione, dove il paziente si trova attualmente in prognosi riservata. L’uomo resterà sotto stretta osservazione per le prossime 48 ore. Il conducente dell’utilitaria è invece rimasto illeso, sebbene sotto shock per l’accaduto.

Settimana difficile sulle strade cittadine

Il reparto di Rianimazione del Civico sta accogliendo in queste ore anche una donna di 57 anni (M. B.), rimasta vittima di un altro grave incidente stradale avvenuto lunedì mattina in via Pitrè. La donna è stata travolta da un Kymco Agility condotto da un giovane di 24 anni mentre, secondo i primi rilievi, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali.

Per quest’ultimo episodio, le autorità hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per definire con esattezza la dinamica e le responsabilità del giovane alla guida. Entrambi i casi evidenziano una situazione di crescente allarme per la sicurezza stradale nei nodi nevralgici della mobilità urbana palermitana.