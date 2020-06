Scontro tra uno scooter e una betoniera

Gravissimo incidente stradale a Palermo in viale Regione Siciliana. Marito e moglie che viaggiavano su uno scooter in direzione di Trapani si sono scontrati per cause da accertare con una betoniera.

Le loro condizioni sono gravissime. I sanitari del 118 hanno trasportato i due feriti in ospedale al Civico.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per i rilievi.