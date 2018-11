I rilievi degli agenti della polizia municipale

Era finita contro le auto in sosta in via Altarello a Palermo. La donna viaggiava a bordo di una Lancia Y che è finita contro le vetture in sosta.

Portata in ospedale in rianimazione è morta dopo due settimane di ricovero.

L’incidente risale allo scorso 21 ottobre ed è avvenuto non lontano da viale Regione Siciliana. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale,

Maria Concetta La Fiura – questo il nome della donna – si trovava al volante della sua Lancia Y quando ha perso il controllo per poi schiantarsi contro alcune auto in sosta. L’anziana, soccorsa dal 118, era stata portata al pronto soccorso del Civico.

In ospedale era però arrivata in gravi condizioni. Era stata ricoverata in codice rosso nel reparto di Rianimazione. Oggi è deceduta.