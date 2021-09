Ancora un grave incidente a Palermo in via Crispi. Una moto di grossa cilindrata, una Honda, e una Jeep Renegade si sono scontrate intorno alle 14.30 nel tratto davanti al comando della guardia di finanza, poi il mezzo a due ruote è finito contro un pullman.

Nell’impatto ha avuto la peggio il motociclista, 36 anni, che era in sella con il fratello (B.P. e G.P. le rispettive iniziali). I due sono rimasti entrambi feriti e sono stati portati in ospedale, al Buccheri La Ferla. E’ intervenuto il personale del 118, per prestare le prime cure. Sul posto anche i vigili. Lo scontro ha mandato in tilt il traffico e si sono registrate lunghe code.

Altro incidente oggi in via Nazario Sauro

Incidente in via Nazario Sauro. Nello scontro tra un’auto e uno scooter un motociclista è rimasto ferito soccorso dai sanitari del 118.

Il ferito è stato trasportato in ospedale. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale della sezione infortunistica per accertare le cause e le responsabilità dell’incidente.

Nella zona di piazza Castelnuovo in via Paternostro un pullman per turisti è rimasto bloccato in curva per circa 30 minuti.

Qualche automobilista aveva parcheggiato in una zona vietata e il mezzo è rimasto bloccato. Il traffico in zona è andato il tilt. Tutto paralizzato.

Incidente stradale sabato in via Roma

Uno scontro tra uno scooter e due giovani rider a bordo di monopattini ha provocato il ferimento dei tre lavoratori che sotto la pioggia stavano andando a prendere e consegnare il cibo a domicilio.

Lo scontro è avvenuto sabato sera in via Roma tra la via Cavour e corso Vittorio Emanuele poco prima di piazza San Domenico. I tre giovani sono stati soccorsi da tanti passanti che si sono fermati per dare il primo sostegno e chiamare i soccorsi. Le condizioni dei tre feriti erano seri.

Uno dei monopattini è stato danneggiato. I tre feriti sono stati portati in ospedale.

La dinamica è ancora al centro delle verifiche degli agenti dell’infortunistica.

Incidente in via Belgio quattro feriti

Altro incidente attorno all’1 e 20 di domenica scorsa, una Fiat Punto ha abbattuto i blocchi in cemento che fungono da spartitraffico nello svincolo di via Belgio ed e si è scontrata con Toyota Verso che scendeva dal ponte di via Belgio, e con una Citroen C1, che proveniva dalla parte opposta di via dei Nebrodi.

Sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze. I feriti sono quattro. Chi ha riportato le più gravi conseguenze è il conducente della Fiat Tipo, C.A. di 37 anni. L’uomo è stato preso in carico dai sanitari del 118 privo di sensi e trasportato all’ospedale Civico. E’ al momento ricoverato in codice rosso. La ragazza che era con lui in macchina invece è a Villa Sofia in codice giallo.

Gli altri due feriti, il conducente della Toyota Verso e il passeggero sono anch’essi in codice giallo al Pronto soccorso dell’ospedale Buccheri La Ferla. Due donne che si trovavano a bordo della Citroen C1 sono invece rimaste illese.

Il luogo dell’incidente è stato messo in sicurezza dalla squadra Interventa che, dopo i rilievi dell’infortunistica stradale della Polizia municipale, provvederà a ripulire la strada dai pezzi di cemento che si sono staccati dallo spartitraffico, dai numerosi rottami delle automobili coinvolte nel sinistro e dai liquidi pericolosi che si sono riversati sull’asfalto al momento dell’impatto.

Incidente sulla Palermo Sciacca davanti al carcere Pagliarelli

Un altro incidente questa mattina si è verificato all’imbocco della Palermo Sciacca nei pressi del carcere Pagliarelli. Uno scontro frontale tra un’auto e una moto. Nonostante l’impatto però non ci sarebbero feriti gravi.