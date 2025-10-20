E’ morto in ospedale Francesco Luca, 24 anni dopo che lo scorso 11 ottobre era finito con il suo scooter Piaggio Liberty contro tre auto parcheggiate.

Questo pomeriggio, dopo un’osservazione durata sei ore, i medici dell’ospedale Civico hanno dichiarato la morte cerebrale. Troppo gravi le lesioni che si è procurato nell’impatto.

L’incidente è avvenuto all’incrocio con via Pignatelli Aragona. In questi giorni il giovane è stato ricoverato nel reparto di Neuro Rianimazione in condizioni gravissime.