Ancora un drammatico incidente mortale a Palermo. Salvatore D’Amato 27 anni di Santa Flavia è morto la scorsa notte in un incidente in via Messina Marine.

Il giovane in sella su su Honda T-Max si è scontrato con Ford Transit guidato da M. S. di 53 anni. Per il giovane non c’è stato nulla fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimarlo e poi hanno constatato la morte.

I mezzi sono stati sequestrati. I rilievi sono stati eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo.

Il drammatico incidente in via Belgio

Grave incidente nella zona di via Belgio a Palermo. Giorgio Bianchini, 36 anni, in sella ad una bici elettrica è finito sotto un camion. Per lui non c’è stato nulla da fare. E’ morto praticamente sul colpo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale.

I pompieri hanno sollevato il mezzo con la gru per estrarre il corpo del ragazzo. Si attende l’arrivo del medico legale. Il traffico in zona è paralizzato fino alla circonvallazione.

Da una prima ricostruzione la vittima è finita sotto il mezzo pesante cercando di evitare un furgone. Nella manovra il malcapitato avrebbe perso l’equilibrio e l’impatto col camion è stato inevitabile.

Bianchini era nato a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze ma viveva nel palermitano e lavorava a Sferracavallo