I rilievi degli agenti della polizia municipale

Incidente stradale in via Sammartino ad angolo con la via La Farina a Palermo. Un pedone è stato investito mentre attraversava la strada.

La persona è stata trasportata in ospedale, non si conoscono le condizioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la persona ferita e portata all’ospedale Villa Sofia.

Sono intervenuti i vigili urbani della sezione infortunistica che hanno eseguito i rilievi per accertare le responsabilità.

(in aggiornamento)