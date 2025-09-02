Incidente mortale intorno alle 3 della scorsa notte, nel sottopassaggio del Ponte di via Belgio, lungo la circonvallazione di Palermo, nella carreggiata in direzione di Catania.

Il bilancio è pesantissimo: nello scontro sono morti due giovani che viaggiavano a bordo di una Kawasaki bianca. La moto è finita, per cause che dovranno essere accertate contro il guard rail proprio nella zona del sotto passo di via Belgio.

Le vittime sono Antonio Mazzola di 27 anni e Domenico Schiavo di 22 anni. Già questa mattina le salme sono state affidate ai familiari.

Quel che si sa dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 3 della scorsa notte. In un primo tempo si era parlato di tre veicoli coinvolti nello schianto. L’allarme è scattato immediatamente e, grazie anche all’assenza di traffico in piena notte, i soccorsi sarebbero arrivati velocemente. Sul posto si sono precipitate tre ambulanze ma per i due giovani non c’è stato niente da fare.

Il sottopasso chiuso per buona parte della notte

Il sottopasso di via Belgio è stato chiuso alla circolazione in entrambi i sensi di marcia anche se l’incidente è avvenuto nella corso in direzione Catania. La corsia opposta è stata utilizzata per i soccorsi e per la sosta dei mezzi delle forze dell’ordine intervenuti.

Dopo il trasporto dei feriti e la constatazione del decesso delle vittime, la corsia non coinvolta nell’incidente è stata riaperta al traffico ma quella in direzione Catania è rimasta chiusa a lungo per i rilievi.