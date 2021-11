Un drammatico incidente davanti al Charleston a Mondello. Per cause in corso di accertamento Una vettura è finita contro il muro. Un impatto violento. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per accertare le responsabilità

Sono in corso gli accertamenti e le verifiche sulle condizioni dell’automobilista rimasto coinvolto nello scontro.

A restare ferita una donna di 27 anni. G.B. sono le sue iniziali. Ha perso il controllo della macchina mentre percorreva viale Regina Elena.

L’auto si è ribaltata all’altezza dell’antico Stabilimento balneare. Il mezzo ha finito la sua dieta contro la colonna del bike sharing.

Auto in fiamme sulla Palermo Agrigento

Un’auto ha preso fuoco mentre percorreva lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento, in direzione del capoluogo, all’altezza dello svincolo di Villabate. Non sono ancora chiari i motivi che hanno provocato le fiamme.

A causa dell’imprevisto rogo centinaia di automobilisti si sono trovati costretti a rallentare il percorso di marcia. Al momento si registrano lunghi incolonnamenti sul tratto stradale in cui è avvenuto il fatto.

Incidente mortale sulla Palermo Catania

L’episodio segue all’incidente mortale ieri pomeriggio, avvenuto sulla Palermo-Catania sempre all’altezza di Villabate. Il ribaltamento di un tir, per motivi ancora da accertare, ha causato la morte di uno dei passeggeri del Fiat Iveco. Gravemente ferito e sotto shock altri due colleghi che viaggiavano con lui.