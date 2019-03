L'automobilista si è scontrato con un tir

Drammatico incidente stradale con una persona morta di Partinico. L’incidente è avvenuto nell’autostrada in territorio di Bologna, all’altezza dell’uscita Arcoveggio.

La vittima è Francesco Frisina, aveva 43 anni e da anni risulta essere residente a Minerbio.

Uno dei tanti siciliani emigrati in cerca di un lavoro.

L’automobilista ha perso la vita in uno scontro con due Tir, mentre è ancora in gravi condizioni il fratello che viaggiava con lui.

I due erano a bordo di un’utilitaria e per cause in via di accertamento è rimasta incastrata tra due autoarticolati. Illesi invece i conducenti dei due mezzi pesanti.