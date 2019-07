Lo scontro in provincia di Perugia

Un giovane di 18 anni originario di Villabate è morto in un incidente stradale. Lo scontro tra l’auto e la moto è avvenuto sulla strada provinciale 104, in provincia di Perugia.

Il diciottenne Giuseppe Ganguzza, da tempo residente a Città di Castello, è deceduto dopo lo scontro tra la sua moto e un’auto.

Per cause ancora da accertare la Ducati sulla quale si trovava in sella si è scontrata con la Fiat Punto guidata da una donna, soccorsa e portata in ospedale con ferite non gravi.

Nulla da fare invece per Ganguzza, che stava rientrando a casa dopo dal bar in cui lavorava come cameriere.

I tentativi dei sanitari del 118 di soccorrere il giovane villabatese, che fra non molto avrebbe compiuto 19 anni, sono risultati inutili: è deceduto sul colpo.

Sull’incidente indagano i carabinieri che hanno sequestrato sia i mezzi coinvolti nello scontro sia il casco indossato da Ganguzza.

I militari hanno eseguito i rilievi stradali per ricostruire la dinamica, ma l’autorità giudiziaria ha disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione dei funerali.

Tanti i messaggi di cordoglio espressi da amici a parenti, vicini e lontani, per quella giovane vita spezzata troppo presto.