Un incidente sul lavoro si è verificato nel cantiere edile per il restauro dell’istituto scolastico “Giovanni XXIII” in via Roccaforte a Godrano. Un operaio di 26 anni è rimasto ferito dopo essere precipitato da un ponteggio mentre erano in corso i lavori di ristrutturazione del tetto di un’aula.

L’intervento dei soccorsi e il trasporto in elisoccorso

Le condizioni del giovane hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario. Sul posto è stato fatto atterrare l’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ventiseienne presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il quadro clinico

Il personale medico della struttura sanitaria palermitana ha accolto l’operaio per i necessari accertamenti diagnostici e le cure del caso. Il giovane è stato ricoverato. La prognosi è riservata, ma i medici hanno escluso il pericolo di vita. Nel frattempo, sul luogo dell’incidente sono stati avviati gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle misure di sicurezza nel cantiere.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e dallo Spresal dell’Asp di Palermo.