E’ in gravi condizioni un operaio di 44 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda agricola di contrada Grottarossa, in territorio di Caltanissetta.

L’uomo, stava rifornendo i mezzi dell’azienda di carburante quando, per cause ancora in corso di accertamento, e’ rimasto gravemente ustionato.

L’operaio è stato subito soccorso dai suoi colleghi che lo hanno trasportato in ospedale. A meta’ strada e’ arrivata un’ambulanza che nel frattempo era stata contattata e ha trasportato il ferito all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

L’uomo ha gravi ustioni sul 70% del corpo. Il medico di guardia in pronto soccorso ha disposto il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo che è avvenuto in elisoccorso. In un primo tempo l’operaio è stato intubato e ricoverato in Rianimazione per poi essere trasferito al Centro grandi ustioni.

La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.