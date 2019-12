Intervento della polizia di stato e dei vigili del fuoco

Scontro tra due moto in via Tolomea nella borgata di Mondello a Palermo. Nell’impatto un motociclista ha perso un piede.

Sono intervenuti gli agenti di polizia dello stato e i vigili urbani della sezione infortunistica.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I sanitari del 118 hanno soccorso i feriti e trasportato il motociclista all’ospedale Villa Sofia in codice rosso.

I vigili urbani stanno accertando le responsabilità.

Ieri giornata di incidenti. Due pedoni sono stati investiti a Palermo. In via Amilcare Barca e in via Papa Sergio.

Nel primo ad investire il pedone è stato un automobilista a bordo di una Volkswagen Golf risultato ubriaco che nel tentativo di fuga ha distrutto cinque auto.