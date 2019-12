Intervento dei sanitari del 118

Due pedoni sono stati investiti questa sera a Palermo nel grande caos del traffico natalizio. Sono almeno sette gli incidenti che si sono verificati in queste ultime ore.

I più gravi in via Papa Sergio dove è stata investita una donna e in via Amilcare Barca. Anche qui ad essere investito è stato un pedone. Anche in questo caso una donna investita da un uomo a bordo di una Golf in stato ebbrezza.

L’automobilista ha cercato di darsi alla fuga ma è stato bloccato dalla polizia. L’uomo ha danneggiato anche cinque auto.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e i vigili urbani. A soccorrere i feriti anche i sanitari del 118.