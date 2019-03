l'incidente più grave il 16 marzo con la morte di un uomo che attraversava la strada

L’assessore alla Mobilità Giusto Catania, ha dato mandato al vice comandante della polizia municipale di Palermo di predisporre ed incrementare le misure di prevenzione di incidenti nei confronti di pedoni in via Roma.

“Fermo restando che la prima misura necessaria è il rispetto delle norme da parte degli automobilisti – sottolinea l’assessore Catania – stiamo intervenendo con Amat per potenziare la segnaletica verticale ed orizzontale, in particolare per quanto riguarda la visibilità degli attraversamenti pedonali anche con l’installazione di segnaletica luminosa“.

Via Roma, negli ultimi giorni, è stata teatro di gravi incidenti stradali.

Il 16 marzo, un giovane alla guida di una Smart ha travolto e ucciso un pedone di 50 anni che stava attraversando la strada.

Il 20 marzo, ancora in via Roma, un pedone è stato investito da un motociclista e trasportato in codice rosso in ospedale per le gravi ferite riportate.