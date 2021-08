il forte impatto ieri sera, l'uomo sbalzato si rompe il femore

Incidente ieri sera in via Lanza di Scalea, a Palermo, nei pressi del Centro Commerciale Conca d’Oro. Un uomo di 38 anni è stato trasportato con urgenza al Pronto soccorso, dopo che la sua moto, una Tmax, ha impattato violentemente contro un’automobile, una Mercedes, ferma allo stop della rotatoria. L’incidente è avvenuto intorno alle 21,30, ma i mezzi coinvolti sono rimasti sul posto anche oltre l’una di notte. La zona dell’impatto era presidiata dalla ditta Interventa in attesa dell’infortunistica stradale.

La dinamica dell’incidente

Erano circa le 21.30, quando la Mercedes si è fermata allo stop della rotatoria del Centro commerciale Conca d’Oro. Nel frattempo sopraggiungeva da dietro, a velocità sostenuta, la moto guidata dal 38enne D.D.S.. Il centauro, probabilmente a causa della velocità, non ha fatto in tempo a frenare e si è schiantato contro l’automobile. L’impatto ha sbalzato l’uomo diversi metri più avanti.

Rotta una gamba

Il motociclista ha da subito lamentato forti dolori agli arti inferiori, ed era evidente la frattura di un femore. Sul posto sono arrivati i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha trasportato d’urgenza il ferito al Pronto soccorso di Partinico, poiché a Palermo non c’era disponibilità per la degenza. A Partinico l’uomo sarà operato.

Illeso invece l’automobilista che ha l’auto danneggiata sul lato posteriore.