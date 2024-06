Incidente stradale la scorsa notte tra via Lanza di Scalea e via Rosario Nicoletti a Palermo. Una vettura con due giovani a bordo si è ribaltata. I due giovani sono stati portati in ospedale ancora prima che arrivassero i soccorsi.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area vista che sull’asfalto erano presenti tracce di carburante fuoriuscito dal veicolo incidentato. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 e l’infortunistica stradale della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi.

La tragedia nella Modica-Ragusa

La notte scorsa in un incidente stradale sul ponte Costanzo, che collega Ragusa a Modica, due coniugi ragusani, Giovanni Cascone e Angela Polizzi di 56 e 53 anni, sono morti nello scontro tra la loro moto moto e un’automobile. I due viaggiavano su una moto CF 700 diretta a Ragusa quando si sono scontrati con una Renault Clio guidata da una ragazza di 28 anni proveniente in senso opposto.

Una giovane ferita

La giovane conducente dell’auto è rimasta ferita, riportando alcune fratture. È stata trasportata all’Ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa dove è stata ricoverata. Non è in pericolo di vita. La strada è stata chiusa per diverse ore per consentire ai carabinieri della compagnia di Modica di effettuare i rilievi. Le salme dei coniugi sono state trasportate all’obitorio dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa.

La morto a Catania

Ancora sangue per le strade di Catania. Si è spento Andrea Fiorenza, morto un incidente a Piano D’Api. La tragedia si è abbattuta nuovamente sulle strade di Acireale. Andrea Fiorenza, 26 anni, è deceduto dopo una settimana di agonia in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa settimana in via Cordovado, nella frazione di Piano D’api.

La dinamica

Lo scorso 28 maggio, Fiorenza era alla guida della sua moto quando si è scontrato con una Fiat panda. Subito dopo, è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. Inizialmente ricoverato nel reparto di ortopedia per una frattura al femore, le sue condizioni sono peggiorate e il giovane è stato trasferito in rianimazione.

Dopo una settimana di lotta per la vita, Andrea Fiorenza si è spento nella notte, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di familiari, amici e conoscenti.

Il cordoglio sui social

Tutta la comunità di Acireale si unisce al cordoglio esprimendo messaggi di condoglianze alla famiglia Fiorenza. “Si litiga….si fanno discussioni per cose inutili…..guerre…….e alla fine la vita ti strappa un ragazzo di 26 anni per una banale fatalità…..ci stringiamo al dolore del fratello Carmelo Fiorenza per la perdita del nipote Andrea Fiorenza arrivata come un fulmine a ciel sereno…..che la terra ti sia lieve ragazzo……” – scrive un utente -.

Poi ancora: “No signore non si può morire così giovani aveva una vita davanti non si può accettare una cosa del genere un ragazzo buono visto crescere da piccolo insieme a mio figlio oggi ci hai lasciato un vuoto immenso ti vogliamo bene Andrea riposa in pace” – commenta un altro -.

I concittadini del giovane non si rassegnano alla terribile perdita: “Uno dietro l’altro un dolore senza fine che si allarga famiglie amici e la comunità che si stringe attorno a queste famiglie per la prematura e improvvisa perdita di troppe giovani vite” – scrive un utente -.

Like this: Like Loading...