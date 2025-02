Un autobus della linea 101 dell’Amat ha investito un pedone in via Libertà a Palermo. Il ferito è un uomo di 52 anni rimasto gravemente ferito. Sono in corso i rilievi per stabilire cosa sia successo. L’autobus è fermo nella carreggiata.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso il ferito e trasportato in ospedale in codice rosso.

I rilievi sono condotti dagli agenti della polizia municipale.