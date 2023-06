Incidente stradale nel centro di Palermo in via Marchese di Villabianca all’altezza dell’incrocio con via Autonomia Siciliana. Sul posto due ambulanze del 118 ed una vettura della polizia che ha delimitato la zona segnalando il sinistro agli automobilisti. Traffico rallentato nella zona. Da verificare dinamiche e cause dell’incidente.

Notizia in aggiornamento