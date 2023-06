Lo schianto sull'A29

Incidente questa notte a Palermo. Tamponamento tra tre auto in viale Regione Siciliana, all’inizio dell’autostrada A29 davanti a Leroy Merlin. Auto completamente distrutte con due persone che sono rimaste ferite: un 30enne è un gravi condizioni, ricoverato in codice rosso, mentre un 42enne è stato trasportato dal 118 in codice verde al “Cervello”. Indagini da parte della polizia stradale.

L’incidente a Vittoria

La scorsa notte i vigili del Fuoco di Vittoria sono intervenuti, sulla sp 85 Santa Croce Scoglitti, per un incidente stradale autonomo che ha visto coinvolta una Fiat Panda nella quale viaggiava una coppia di giovani fidanzati. Nell’affrontare una curva l’autovettura usciva di strada finendo nel canneto sottostante.

I soccorsi

I vigili del fuoco, giunti sul posto, insieme a personale del 118, nel frattempo giunto sul posto con 2 ambulanze, provvedevano a liberare dall’autovettura i due occupanti, feriti ma coscienti, per il successivo trasporto presso pronto soccorso dell’ospedale di Ragusa. Per il recupero dell’autovettura è stato necessario l’intervento dell’autogrù intervenuta dalla sede centrale dei vigili del fuoco di Ragusa. Sul posto oltre al 118 sono intervenuti i Carabinieri di Ragusa per i rilievi di competenza.

La tragedia di Mineo

Tragedia della strada nel catanese. Due persone sono morte in un incidente sulla strada statale 385 “Di Palagonia”, all’altezza di Mineo, in direzione dello svincolo con la confluenza verso l’innesto con la statale 124. A rendere noto lo scontro è l’Anas che parla di un incidente definito “autonomo”. in pratica l’auto si sarebbe schiantata senza coinvolgere altri veicoli.

Il traffico è rallentato in direzione proprio dell’innesto della strada statale 124, sulla strada statale 385 “Di Palagonia” al km 36,935 all’altezza del comune di Mineo nel Catanese.

Il personale di Anas e le forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’evento e ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile.

Fine settimana di sangue sulle strade

E’ un fine settimana drammatico sulle strade siciliane che era stato aperto da un terribile incidente nell’Agrigentino con due persone morte carbonizzate dentro la propria auto.

Per quell’incidente viene ipotizzato il duplice omicidio stradale. Per questo l’ipotesi di reato indaga la Procura di Agrigento. Iscritto nel registro degli indagati il 42enne che ieri era alla guida dell’Audi A3 che ha tamponato la Fiat Panda che ha poi preso fuoco. Nel rogo della vettura sono morte le due persone che erano a bordo, Giuseppe Nobile, 75 anni, e la compagna Calogera Stella, di 70. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 640, la Agrigento-Caltanissetta, all’altezza del bivio per Favara.

