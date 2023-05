La tragedia

Lutto cittadino a Favara lunedì 29 maggio, nel giorno dei funerali di Antonio Mendolia, il 13enne che venerdì pomeriggio ha perso la vita a causa di un incidente stradale in via Portella.

I funerali sono in programma alle 15.30, nella chiesa di San Francesco. Il sindaco, Antonio Palumbo, ha proclamato il lutto cittadino: “Facendomi interprete del sentimento di cordoglio e vicinanza alla famiglia di tutta la città, – ha detto – ho deciso di proclamare il lutto cittadino in occasione dei funerali”. Il ragazzo era in sella, come passeggero, di uno scooter, il cui conducente ha perso il controllo. Entrambi gli adolescenti sono finiti violentemente sul selciato. Il conducente è rimasto illeso, mentre Mendolia ha sbattuto la testa ed è morto sul colpo.

Chi era la vittima

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. A perdere la vita Antonino Mendolia di Favara. Sul posto carabinieri e polizia municipale per ricostruire la dinamica dell’incidente. Pare che lo scooter, guidato da un coetaneo del 13enne, stesse procedendo sulla discesa ripida di via Portella. All’improvviso i due hanno perso l’equilibrio e Antonino Mendolia cade dal motorino e batte la testa a terra con estrema violenza. Per lui non c’è stato nulla da fare. Illeso invece il conducente.

Il sindaco: “Dolore straziante”

C’è stato un primo intervento di un’infermiera che era residente in zona. In attesa dell’ambulanza del 118 che è giunta tempestivamente ma oramai per il ragazzo non c’era più nulla da fare. Ad accorrere anche il sindaco del paese, Antonio Palumbo: “Una giovane vita spezzata sull’asfalto – ha detto -. E’ una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua dinnanzi alla morte di un ragazzo di soli 13 anni. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante”.

Altro incidente mortale

Sempre negli scorsi giorni incidente mortale nella Palermo-Agrigento tra Bolognetta e Misilmeri. Lo scontro è avvenuto tra due auto e un mezzo pesante. Una persona è morta e due sono feriti. Nell’incidente è morta una 87enne di Campofelice di Fitalia, Giuseppina Costanza. Altre due persone, il figlio dell’anziana di 44 anni e un’altra automobilista di 21 anni, sono rimaste ferite. La strada è stata chiusa tra Bolognetta e Misilmeri e la circolazione provvisoriamente deviata sulla provinciale 77. Sul posto, oltre alle squadre dell’Anas e alle ambulanze, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Misilmeri per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica.

