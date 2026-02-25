Due minorenni di 15 e 17 anni sono ricoverati in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato sulla statale 113 all’altezza di Terrasini. All’incrocio con viale Consiglio la moto Yamaha con a bordo i due ragazzi si è scontrata con un quadriciclo Citroen con a bordo due ragazze di 16 anni.

Nell’impatto i due motociclisti sono finiti a terra. Sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso in ospedale a Partinico. La prognosi è riservata. Un altro 17 enne a bordo di un Sh si è scontrato con una Mercedes guidata da un giovane di 19 anni.

Il giovane soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia. La prognosi è riservata. Su tutte e due gli incidenti indagano i carabinieri.