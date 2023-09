Due feriti gravi in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla rotatoria che interseca via Villagrazia con via San Filippo a Palermo. Uno scontro fra una Mini Cooper guidata da un ventiquattrenne risultato positivo all’alcol e uno scooter Honda Sh 350 con a bordo due giovani di 16 e 19 anni.

Un ricoverato in gravi condizioni

Il giovane di 19 anni Vittorio S. è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva del Policlinico per un’emorragia cerebrale: al momento dell’impatto non indossava il casco. Ferito anche l’amico Antonino C., ricoverato al Civico. Il conducente dell’auto è stato denunciato per lesioni con l’aggravante della guida in stato di alterazione alcolica. Era l’1,30 circa. Sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale sul conducente dello scooter: ancora da appurare se avesse la patente. Indagano i vigili della sezione Infortunistica.

La tragedia di Modica

Incidente mortale a Modica, muore anche la donna passeggera di una delle auto che si sono scontrate in contrada Trebalate

Dopo quasi un mese di ricovero in ospedale e di agonia Angela Gennuso, 70 anni, è morta nel pomeriggio domenica a seguito di un incidente stradale dello scorso 12 agosto avvenuto nelle campagne del Modicano.

Sarà, dunque, l’autopsia a far chiarezza sulle cause del decesso della donna. Nell’incidente mortale aveva perso la vita Emanuele Adamo, 72 anni, che viaggiava assieme alla moglie a bordo della sua Pegeout 106.

L’incidente

L’impatto con una Mercedes Classe C si era registrato nel curvone di contrada Trebalate. Alla guida della Mercedes Classe C un altro modicano di 61 anni rimasto ferito come la moglie della vittima però in maniera meno grave. La donna modicana, dopo 22 giorni di ricovero all’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica, non ce l’ha fatta. Era stata sottoposta ad un intervento chirurgico per un trauma all’addome riportato nell’incidente stradale.

Erano stati i carabinieri della compagnia di Modica a rilevare l’incidente quel 12 agosto scorso cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto quasi frontale.

Like this: Like Loading...