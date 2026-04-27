Confronto sui prossimi step dell'azione di governo

Si è svolto oggi, lunedì 27 aprile 2026, a Palermo, nella sede istituzionale di Palazzo d’Orléans, il primo incontro tra il Commissario regionale di Forza Italia, Nino Minardo, e il Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

Il confronto ha riguardato l’azione di governo e le priorità da sviluppare nella fase conclusiva della legislatura.

Minardo: “Obiettivo: rendere la squadra pienamente operativa”

“Con il Presidente Schifani abbiamo fatto il punto sull’azione di governo – ha dichiarato Minardo – e condiviso la necessità di valorizzare al meglio l’ultima fase della legislatura, concentrandoci su obiettivi concreti e immediatamente realizzabili per dare risposte ai cittadini”.

“Per questi motivi – ha poi aggiunto il Commissario regionale degli Azzurri – abbiamo concordato sull’urgenza di rendere la squadra di governo pienamente operativa senza ulteriori rinvii”.

L’incontro si inserisce nella fase finale della legislatura regionale, con l’obiettivo di rafforzare l’azione amministrativa e garantire risposte efficaci ai cittadini siciliani.

Minardo ha quindi sottolineato come l’intento del partito sia quello di proseguire il percorso di governo in modo unitario. “L’obiettivo di Forza Italia, e sono certo di tutta la coalizione, è andare avanti insieme forti di una classe dirigente all’altezza delle sfide, per garantire stabilità e credibilità all’azione di governo”, ha infine concluso Minardo.