Due uomini sono morti ieri a Palermo a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro. Il primo in via Lincoln colto da infarto in via Lincoln a Palermo. Stava guidando l’auto quando ha avvertito un malore, ha accostato la vettura ed è sceso nel tentativo di chiedere aiuto ma purtroppo è morto.

L’uomo è riuscito ad accostare la sua vettura, pochi attimi dopo è morto. Quando i carabinieri e i soccorritori del 118 sono intervenuti non c’era più nulla da fare. A constatare il decesso per arresto cardiocircolatorio è stato il medico legale intervenuto sul posto.

Ieri un altro uomo è morto per infarto nella comunità di Biagio Conte a Palermo. Anche lui è stato soccorso ma non c’è stato nulla da fare. Anche in questo caso sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. I sanitari hanno costatato la morte.