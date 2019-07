Intervento dei carabinieri della compagnia

Momenti di paura ieri sera a Partinico. Un uomo di 77 anni dopo avere urlato più volte contro alcuni vicini irrequieti è uscito in strada con in mano un’ascia minacciandoli.

La tentata aggressione è avvenuta nei pressi di via Monsignor Leonardo La Rocca. Non appena i vicini hanno visto l’uomo armato uscire per strada e dirigersi verso alcuni bambini e alcuni passanti hanno iniziato a chiamare la sala operativa dei carabinieri.

Sono arrivare diverse auto dei militari della compagnia e del radiomobile. L’uomo è stato bloccato, disarmato e portato in caserma.

L’intervento provvidenziale dei militari ha evitato il peggio. Non c’è stato nessun ferito. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato per minacce.