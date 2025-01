Giovani palermitani influencer per un giorno grazie ad un video realizzato con destinazione TikTok con il linguaggio di TikTok ma con contenuti diversi, da quelli che spesso girano sul nuovo social.

Ecco il concorso video “FUORI DAL GIRO”, un’iniziativa che mira a sensibilizzare i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 17 anni di Palermo e li invita a riflettere sui rischi legati alle dipendenze attraverso la creazione di contenuti tramite TikTok.

Il social contest

Il contest è promosso dal progetto “Fuori dal Giro – Un presidio mobile ‘in rete’ per la prevenzione e riduzione dei rischi delle dipendenze patologiche rivolto a minori e giovani della città di Palermo”, finanziato con il Fondo Nazionale Infanzia e Adolescenza 2021 ex L. 285/97 dal Comune di Palermo e realizzato in collaborazione con numerosi partner, tra cui ASP Palermo , Fondazione Don Calabria, Zen Insieme, Libera Palermo, Sol.co, Al Revés e Casa dei Giovani.

Il contest, promosso dal partner Sol.co attraverso la cooperativa sociale Sviluppo Solidale si propone di sensibilizzare i giovani sui pericoli delle dipendenze. Nel “mirino” la dipendenza da sostanze, farmaci, gioco d’azzardo, ma anche da internet, cibo, e altri comportamenti rischiosi.

Affrontare la dipendenza usando TikTok

Lo scopo è quello di stimolare la riflessione su come affrontarli, utilizzando TikTok come strumento di comunicazione creativa. I partecipanti dovranno realizzare un video originale di massimo 1 minuto, mettendo in evidenza il tema delle dipendenze, per inviarlo entro il 30 aprile 2025 all’indirizzo email info@fuoridalgiropalermo.it. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione, il regolamento è disponibile online.

Contest promosso nelle scuole

“Il contest – spiega Rosi Pennino, assessore alle Politiche socio sanitarie del Comune di Palermo – sarà promosso nelle scuole coinvolte nel Progetto Fuori dal Giro dagli operatori di strada come strumento di aggancio e all’interno dei 5 sportelli che insistono nelle aree bersaglio. Con questa azione vogliamo che i ragazzi e le ragazze, attraverso l’uso consapevole e responsabile di Tik Tok, possano raccontare con immagini e parole un disagio, un problema legato al tema delle dipendenze”.

In premio smartphone, pc, tablet e gift cards

Il contest mette in palio smartphone, pc, tablet e gift cards come premio. I video inviati saranno pubblicati sul canale TikTok del contest il 5 maggio 2025. La selezione dei vincitori avverrà attraverso una combinazione di voto popolare (50%) e giuria tecnica (50%). Per partecipare, i ragazzi dovranno seguire il regolamento completo e inviare il video insieme alla documentazione necessaria, tra cui il consenso dei genitori o tutori legali. I video dovranno rispettare le linee guida di TikTok e non contenere contenuti violenti o inappropriati.

Il contest è un’occasione per i giovani di Palermo di esprimere la propria creatività mentre affrontano tematiche sociali importanti e urgenti, con l’intento di sensibilizzare le generazioni future alla consapevolezza e alla prevenzione.