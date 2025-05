Un’occasione concreta per imparare a gestire il denaro, pianificare i risparmi e difendersi dalle truffe online: è questo l’obiettivo dell’Info Day FINYOUTH, in programma martedì 27 maggio 2025 dalle 16.00 alle 18.00 presso CESIE ETS (via Roma 94, Palermo) e accessibile anche online.

L’evento si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni, ma anche a educatori, formatori e operatori giovanili che desiderano acquisire strumenti pratici e aggiornati per affrontare con consapevolezza le sfide economiche quotidiane.

Durante l’incontro sarà presentato il corso di formazione gratuito FINYOUTH, un percorso innovativo di educazione finanziaria che si svolgerà tra giugno e luglio 2025. I partecipanti potranno inoltre conoscere i materiali già sviluppati nell’ambito del progetto e tutte le attività future in programma.

L’Info Day è un’occasione unica per:

Conoscere il progetto FINYOUTH

Esplorare i materiali già sviluppati

Scoprire tutte le attività e gli eventi in programma

Ricevere informazioni dettagliate sul Corso di formazione gratuita, che si svolgerà tra giugno e luglio 2025

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati a 20. È possibile iscriversi entro il 26 maggio al link: http://forms.gle/b9u4tXgmxfus1NgcA.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare giuseppe.romeo@cesie.org.





Luogo: CESIE ETS, Via Roma, 94, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 16:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Info:

Perché iscriversi al corso

Il corso è pensato per te che desideri acquisire strumenti concreti per affrontare con consapevolezza le sfide economiche di oggi.

La formazione sarà articolata in 4 moduli, accessibili a tuttз, anche a chi ha poca padronanza dei seguenti argomenti:

1) Denaro e transazioni – Comprendere i principali strumenti finanziari, come funzionano e come usarli nel quotidiano.

2) Pianificare e gestire le proprie finanze – Un modulo pratico su come costruire un budget personale, risparmiare e investire in modo consapevole.

3) Rischi e ricompense finanziarie – Introduzione alla gestione degli investimenti, imparando a valutare opportunità e rischi.

4) Conoscere i rischi – Come riconoscere e difendersi da truffe finanziarie, microtransazioni ingannevoli e pericoli legati al gioco d’azzardo online.

Link: http://forms.gle/b9u4tXgmxfus1NgcA

