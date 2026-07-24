Si è insediata la nuova Commissione regionale dei Lavori Pubblici per la Sicilia. Un passaggio fondamentale nel settore delle Opere pubbliche e degli appalti nell’Isola.

“Con l’insediamento si apre una nuova stagione per le opere in Sicilia, in linea con gli obiettivi del governo Schifani orientati alla velocizzazione delle procedure” dice l’assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò.

Una Commissione di “elevata professionalità”

“Mi preme sottolineare l’elevata professionalità dei cinque membri della Commissione per la parte tecnico-giuridica – aggiunge l’assessore – composta da docenti incardinati nelle Università di Palermo, Catania ed Enna (una geologa, un geotecnico e due ingegneri strutturisti) e da un giurista che è anche attuale presidente del Tar Friuli Venezia Giulia. Sono certo che sapranno portare il loro bagaglio di studio ed esperienza al servizio della infrastrutturazione dell’Isola”.

Per la prima volta commissione dotata anche di un geologo

“Per la prima volta, infatti, abbiamo introdotto in Commissione la presenza di un geologo – precisa – in modo che gli aspetti geologici possano essere analizzati contestualmente a quelli geotecnici, tenendo conto, oltre che della morfologia dei territori, anche dei cambiamenti climatici che incidono sull’ambiente. Ringrazio i nuovi componenti per avere raccolto la sfida a cui sono chiamati, che prevede il parere sulle opere regionali con importi superiori ai 20 milioni di euro. Inoltre, voglio porgere il mio personale ringraziamento ai membri uscenti, gli ingegneri Gaetano Buffa e Fortunato Romano e l’avvocato Vincenzo Minnella, per il lavoro fin qui svolto”.

Ecco come è composta la nuova commissione

I cinque consulenti tecnico-giuridici sono l’avvocato Carlo Modica de Mohac di Grisì, la geologa Chiara Cappadonia, gli ingegneri Liborio Cavaleri e Fabio Neri, il geotecnico Francesco Castelli. Ai cinque membri si aggiunge anche l’architetto Carmelo Galati, esperto in pianificazione urbanistica dell’Università di Palermo, in qualità di consulente aggregato. A presiedere la commissione è il dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi. Fanno parte della commissione anche i dirigenti generali dei dipartimenti Infrastrutture, Ambiente e Urbanistica, l’avvocato generale della Regione e il dirigente del servizio dell’ufficio del Genio civile competente per territorio.